Supercoppa Femminile: trionfa il Brescia

Apre Ilaria Mauro per le viola, poi Sabatino e una stupenda tripletta di Valentina Bergamaschi

Stupenda vittoria del Brescia nella finale di Supercoppa. A Forlì le Leonesse vincono in rimonta il primo trofeo della nuova stagione.

E' la Fiorentina a passare per prima in vantaggio. Ilaria Mauro approfitta di un errore difensivo e mette subito in rete al 4' minuto. Al 32' il pareggio del Brescia: retropassaggio di Tordelli per Ohrstrom, ne approfitta Daniela Sabatino che arriva per prima sulla sfera, salta Ohrstrom e insacca in rete per il pareggio. Nella ripresa le altre reti. Dopo 6 minuti il sorpasso del Brescia con un colpo di testa di Valentina Bergamaschi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Le Leonesse colpiscono ancora su palla inattiva al 66', è sempre Valentina Bergamaschi a colpire di testa e segnare la personale doppietta che vale il 3-1. Valentina Bergamaschi è l'assoluta protagonista della Supercoppa. Al 77' il 4-1 con un pallonetto stupendo che supera Ohrstrom: è tripletta. Il Brescia vince la Supercoppa Italiana per la quarta volta consecutiva. Dal 2014 il trofeo è sempre nella bacheca delle Leonesse.



Elia Gorini