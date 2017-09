Esonerato Cornacchini

Il Gubbio ha ufficializzato l’esonero del tecnico marchigiano.

Fatale la sconfitta sul campo dell'Albinoleffe, la quarta nelle prime cinque giornate di campionato ed il penultimo posto in classifica. Per la sostituzione, il nome più gettonato è quello di Giuseppe Galderisi in alternativa Giancarlo Favarin.



p.f.