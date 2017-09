San Marino: un mese di campionato e già – 8 dalla vetta

La squadra biancoazzurra non convince e palesa diverse lacune strutturali. Alibi? Il tempo per recuperare c'è

Due sconfitte, tre se aggiungiamo anche quella roboante in Coppa Italia, un pareggio e una vittoria. 2 goal fatti e 3 subiti. I numeri di inizio stagione sono tutt'altro che soddisfacenti, per una squadra – Mancini pensiero- che deve lottare per il vertice. Il San Marino ha già 8 punti di ritardo sulla Vis Pesaro capolista, rinforzata in sede di campagna acquisti proprio dalla società biancoazzurra, e ben 10 squadre davanti. Siamo solo all'inizio e c'è tutto il tempo per recuperare, ma la situazione appare molto simile a quella dello scorso anno quando venne sollevato dalla panchina Filippo Medri. Un mese di campionato non è abbastanza per sentenziare, ma per un tracciare un primo bilancio, si. La squadra palesa diversi limiti. Il portiere Fall, molto giovane,scelto proprio perchè rientra nella batteria under, non convince. Fino ad ora, ha alternato buone cose ad altre da rivedere, ma in generale non sembra trasmettere sicurezza al reparto. Altri club hanno fatto altre scelte coprendo un ruolo delicatissimo come quello del portiere con un esperto. Il centrocampo soffre. Pestrin classe 78 , non può rappresentare un perno inamovibile e i vari Gadda, Errico, Conti viaggiano, per il momento, a marce ridotte, ma nessuno di loro ha le caratteristiche di un top player, per la categoria come Buonocunto. Davanti le cose non girano. 2 reti in 4 giornate per una squadra costruita per il vertice, non rappresentano nemmeno il minimo sindacale. Zuppardo non ha ancora trovato la via della rete, e domenica non era tra i convocati. Fermo restando che il Titano non ha primeggiato nemmeno con Olcese, Baldazzi e Buonocunto, l'impressione è che sia comunque un San Marino indebolito dalla loro partenza. Siamo solo all'inizio tutto può cambiare, ma la Vis degli ex corre e domenica al San Marino Stadium arriva un altro cliente scomodo come la Sangiustese seconda in classifica a + 6 sul San Marino dello squalificato Orecchia



L.G