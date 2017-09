Juve a fatica ma si impone nel finale, Roma vince senza brillare

In casa con i greci dell'Olympiacos la Juve fa fatica e rischia poi al 61' entra dalla panchina il Pipita e dopo 8 minuti la sblocca. Ancora lui all'inizio dell'azione del 2-0 firmato da Mandzukic. La Roma torna a vincere in trasferta in Champions dopo sette anni. Prima Manolas poi Dzeko nei primi quindici minuti. Nel secondo tempo Roma paurosa e distratta e Qarabag accorcia, finisce 2-1.

Stasera tre italiane in Europa League: a Roma Lazio-Zulte, in Francia Lione-Atalanta e al Meazza, alle 21, Milan-Rijeka.