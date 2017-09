Cesena umiliato, addio Camplone

Nuova clamorosa sconfitta per i bianconeri, travolti per 5-2 a Vercelli e ora all'ultimo posto della classifica di serie B.



Annunciato ufficialmente l'esonero del tecnico per la sostituzione del quale si fa un tris di nomi che va da Castori a Di Carlo fino a Foscarini.