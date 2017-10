Il San Marino cala un tris sulla Sangiustese

Andrea Orecchia si accomoda per la seconda volta in tribuna, dovrà scontare ancora una giornata di squalifica, cambia modulo e presenta un San Marino con il 4-3-1-2: Bugaro trequartista dietro Zuppardo e Guidi. La Sangiustese arriva

sul Titano senza sconfitte. Partita intensa fin dalle prime battute: Guidi da sotto misura non riesce a sfruttare il corner. Rispondono i rossoblu di Senigagliesi con la mezza rovesciata del pericoloso Laringe, sfera non lontana dal palo difeso da Fall. Il club di Monte San Giusto vicinissimo al vantaggio poco dopo il quarto d'ora: sul cross preciso di Moccia, Antenucci divora il vantaggio tutto solo nel cuore dell'area di rigore. Poco dopo il San Marino pareggia il computo delle palle goal con Bisoli che non riesce a battere a rete a non più di due metri da Chiodini. Gara che vive di

sussulti, il San Marino colleziona un numero elevato di calcio d'angolo: prima Guidi di testa poi Pestrin da fuori non riescono a creare pericoli seri per Chiodini. Si chiude una prima frazione sostanzialmente equilibrata con la punizione di Manolo Pestrin ma la porta della Sangiustese resta inviolata. Ripresa: quasi dal nulla

arriva la folgore di Gian Luca Bugaro. Il numero 21 lascia partire una conclusione di rara bellezza, la sfera tocca il palo e va a concludere la sua corsa in fondo alla rete. Vantaggio improvviso, che da l'opportunità al Titano, oggi in maglia gialla di gestire e far male in contropiede. Gadda per Guidi, respinge Chiodini. La Sangiustese nella ripresa punge poco o nulla, e il San Marino la chiude. Di Maio sradica un pallone e lo serve all'ottimo Bugaro, qualche metro e servizio per Lorenzo Cinque, entrato al posto di Zuppardo, diagonale preciso e nulla da fare per Chiodini. Partita chiusa alla mezz'ora della ripresa quando Zequiri appoggia ancora per Lorenzo Cinque che con un delizioso pallonetto, fa doppietta personale e mette i titoli di coda all'incontro. Il San Marino fa tre passi avanti in classifica e assottiglia il gap con la vetta approfittando anche della sconfitta a sorpresa della Vis.

