L'Avezzano travolge un San Marino con la testa già al mercato

In arrivo tre acquisti, uno per reparto



Quando si sbagliano le scelte a luglio, si prova a rimediare in corso d'opera. Fu storica l'epurazione stagione 2014-2015, quando a gennaio la rivoluzione portò a San Marino ben 13 nuovi giocatori che non bastarono però per centrare la salvezza e fu retrocessione in D. Il Presidente Luca Mancini è più in partita rispetto alla sua squadra e sembrerebbe pronto a sparare tre grossi colpi di mercato, uno per reparto. Vedremo. Intanto dalle lontane Maldive il Presidente apprende dell'ennesimo stop sul più bello della sua squadra, ridimensionata dall'ottimo Avezzano. La formazione di Federico Giampaolo, fratello del tecnico della Sampdoria Marco, domina in lungo ed in largo e sbanca lo stadium. Il segnale che sarà una prima domenica di dicembre poco natalizia per il San Marino, si ha poco dopo la mezz'ora quando D' Eramo spara contro la traversa. Da li a poco il brasiliano Do Santos di testa, e sfera a pochi centimetri dal palo. Il portiere dell'Avezzano Lombardi classe 98 non si sporca mai i guanti e nemmeno Fall che non ha responsabilità sui 3 goal, ma non si può dire la stessa cosa per i suoi compagni. Manca totalmente la pressione su D'Eramo che a pochi minuti dall'intervallo piazza il primo pugno. La romanzina di Orecchia nello spogliatoio evidentemente lede la serenità di Moretti, il ragazzino del 99 commette l'ingenuità e non volendo consegna a Pellecchia il comodo 0-2. Non c'è forza di reazione, in un San Marino sterile, e oggi a tratti debole al cospetto di un Avezzano apparso troppo grande. Do Santos di sinistro chiude al 55esimo una partita a senso unico. Con il risultato acquisito un paio di proteste di Gadda e Fantini sul quale l'arbitro sorvola, e in ogni caso non avrebbero cambiato la sostanza, come il quasi quarto goal di Cerone. Al San Marino Stadium, Avezzano batte San Marino 3 – 0. Orecchia spera martedi di allenare i rinforzi in vista del Matelica





L.G



Andrea Orecchia (Allenatore San Marino) - Gianni Paris (Presidente Avezzano)