Castori: "Orgoglioso di una squadra operaia come me"

Serie B: Frosinone-Cesena 3-3

Dopo il pareggio acchiappato in inferiorità numerica al termine di un pomeriggio pazzesco sfuggito di mano alla direzione del contestatissimo Pillitteri, il tecnico del Cesena è quasi commosso: "Per me è un orgoglio grande allenare un gruppo con questi valori. La disponibilità al sacrificio e il rifiuto di darsi per vinti porta a risultati anche contro le ingiustizie più incredibili". Deluso l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo: "Concesso troppo campo a Jallow, sapevamo che poteva farci male".