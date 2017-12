Rimini - Aquila Montevarchi 1-1

Mezzo passo falso per gli uomini di Muccioli che inanellano il secondo 1-1- consecutivo contro gli arezzini.

Il Rimini ci prova incessantemente ma in modo confusionario, l'Aquila regge e porta a casa un pareggio importante:è la sintesi perfetta di Rimini-Aquila Montevarchi con i ragazzi di Muccioli che recuperano lo svantaggio iniziale ma non riescono poi a completare la rimonta.

È il big match del 17º turno tra due squadre stabilmente nei piani alti della classifica. I biancorossi provano a far valere il fattore "Neri" e partono subito forte: Simoncelli su servizio di Buonaventura, Pellegrini è subito chiamato agli straordinari.

Ancora Rimini con Buonaventura che ci prova dai 20m ma la palla sfiora il palo.

Un minuto dopo, quello che non t'aspetti: suicidio di Montanari che perde palla sul pressing di Fofi. L'esterno classe '98 a tu per tu con Scotti è glaciale e porta avanti il Montevarchi.

Il Rimini non pare subire il contraccolpo e 3 minuti dopo lo svantaggio sfiora il pareggio: punizione di Simoncelli, colpo di testa di Petti che termina alto non di molto.

Nella ripresa i biancorossi continuano a spingere: Buonaventura tenta il gol della domenica con una splendida sborficiata ma manca il pallone, la palla giunge a Cicarevic che spara alto di poco.

L'ex San Marino Calcio sembra provarci più degli altri tanto che al 68' flirta con il pareggio con una splendida punizione indirizzata all'incrocio dei pali ma Pellegrini si supera e mette in angolo.

La squadra di Muccioli non gioca bene, ma chiude il Montevarchi nella propria meta campo e colleziona occasioni; il pareggio è la logica conseguenza. Cicarevic mette in mezzo il pallone, mischia furibonda con l'ultimo,decisivo, sfortunato autogol di Biagi che fa 1-1.

Il Rimini ci prova fino alla fine ma non trova la zampata decisiva; è pari al Romeo Neri, il secondo di fila per Scotti e compagni. La settimana prossima la sfida contro il fanalino di coda Correggese sarà importante per ritrovare i 3 punti.

Per il Montevarchi una prova di personalità e un punto di prestigio in uno dei campi più difficili del campionato.



Alessandro Ciacci



Simone Muccioli (allenatore Rimini) e Atos Rigucci (allenatore Montevarchi)