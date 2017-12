Rimini: esonerato Simone Muccioli

Con una decisione a sorpresa la società biancorossa ha sollevato dall'incarico l'ex allenatore del Romagna Centro

Al momento non si conoscono i motivi della decisione che probabilmente non riguarda l'aspetto tecnico, considerando che il Rimini occupa il secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla capolista Fiorenzuola. Per domani è prevista una conferenza stampa, durante la quale il presidente Grassi annuncerà il nuovo allenatore, con tutta probabilità Luca Righetti, attualmente coordinatore del settore giovanile.