Rimini shock: via Muccioli, tocca a Righetti

E Muccioli fu. Da questa mattina il Rimini non ha più il suo allenatore. Esonerato a sorpresa, esonerato dopo un pari in rimonta al Romeo Neri ottenuto contro il Montevarchi e con una classifica che vede i biancorossi al secondo posto con 35 punti, 1 in meno del Fiorenzuola capolista. Muccioli lascia con 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte evidentemente non abbastanza per continuare il lavoro nonostante l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione fosse quello di vedere il Rimini nel gruppo delle migliori. Chiaro che al nuovo allenatore, che sarà presentato domani, sarà chiesto senza meno di vincere il campionato cosa per la quale per altro era in corsa anche Muccioli. Con il tecnico di Longiano il feeling non è mai stato massimo, nonostante i risultati non siano mancati e le prospettive non fossero così catastrofiche. Troppi i nasi arricciati di fronte a partite magari non troppo divertenti, comunque di sostanza. Domani nel primo pomeriggio l'investitura e la presentazione del nuovo tecnico. Che salvo ulteriori sorprese sarà Luca Righetti attuale coordinatore del Settore Giovanile, lo scorso campionato sulla panchina del Riccione. Si va dunque verso una soluzione interna che pare avere come obiettivo, oltre quello tecnico, anche quello di ricompattare l'ambiente e ripartire. Non è dato sapere se alla base di un esonero che ha pochi motivi palesi ci fossero altre criticità. Al momento resta più di un interrogativo, domani pomeriggio le prime risposte e poi il campo che come sempre dovrà dire se il colpo a sorpresa sarà andato a segno o meno.