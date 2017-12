Serie D Girone F : Il Matelica allunga, cadono in casa Vis Pesaro e San Marino. 22 i goal in totale nella 15esima giornata

Matelica si ma che fatica contro la Recanatese. Il goal di Gioè arriva al 93esimo. A Matelica, Matelica – Recanatese 1-0. Inatteso crollo della Vis Pesaro sul suo campo. Molenda firma il blitz al 13esimo della ripresa. A Pesaro, Francavilla batte Vis Pesaro 1 -0. Autentico show della Vastese in generale e di Stivaletta in particolare. L'attaccante fa At-Trick e si porta a casa il pallone. Tre goal di Stivaletta a cui fa seguito quello di Leonetti. Nel recupero D'Agostino fallisce un calcio di rigore. Poker e Campobasso ridimensionato. A Vasto, Vastese batte Campobasso 4-0. Sale prepotentemente l'Avezzano allì11esimo risultato utile consecutivo. Il tris sul San Marino fa rumore. Di D'Eramo, Pellecchia e del solito Do Santos i goal che decidono un incontro a senso unico. Al San Marino Stadium, Avezzano batte San Marino 3-0. Risale il Castefidardo che va a vincere a Jesi. Di Minella e Montagnoli i goal che permettono alla squadra di Vagnoni di raggiungere quota 22. A Jesi, Castefidardo batte Jesina 2-0. Tre passi avanti anche per la Sangiustese. Laringe nel primo e Tascini nel secondo regolano un ottimo Fabriano che realizza con Piergallini il goal che vale solo per le statistiche. A Monte San Giusto, Sangiustese batte Fabriano Cerreto 2 -1. Si divido la posta Pineto e l'Aquila nel derby abruzzese. Di Rocco porta in vantaggio il Pineto, il pareggio dell'Aquila arriva al 95esimo con Boldrini. A Pineto, Pineto – L'Aquila 1-1. Pareggio ma pieno di goal tra Nerostellati e San Nicolò Teramo. E' un pareggio straordinario per il Nerostellati capace di rimontare tre goal, quelli segnati da Di Benedetto, Moretti e Giampaolo che sembravano aver messo abbondantemente al sicuro il San Nicolò. Nella ripresa la splendida reazione con la doppietta di Bruni e il rigore di Konè nel recupero. A Pratola Peligna l'Aquila, Nerostellati – San Nicolò Teramo 3-3. Termina 0-0 Monticelli – Agnonese



L.G