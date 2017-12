Oscar Brevi: “A Rimini l'unica esperienza negativa”

"Il mio errore è stato fidarmi di persone che pensavo fossero serie"

La vittoria sulla Triestina ha restituito ossigeno al Fano, successo arrivato a distanza di 3 mesi. L'ultima vittoria dei marchigiani risaliva alla prima giornata di campionato. L'1 a 0 sulla Triestina firmato da una meraviglia di Germinale, goal di tacco unico modo per indirizzare la sfera sul primo palo. Ieri sera a Cpiace, ospite il tecnico del Fano Oscar Brevi che per pura casualità, ha fatto tappa nei nostri studi, all'indomani dell'unico successo, fino ad oggi, ottenuto dalla sua squadra. Brevi, si è soffermato sul campionato di Serie C girone B in generale, ha parlato approfonditamente del momento della sua squadra, ma ha anche risposto alle domande rivoltegli dai giornalisti in studio sulla sua esperienza a Rimini, e il tecnico non si è nascosto parlando apertamente di esperienza molto negativa.



L.G