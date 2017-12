Rimini Calcio: oggi si saprà perché Muccioli è stato sollevato dall'incarico e chi lo sostituirà

Con una decisione a sorpresa, la società biancorossa ha sollevato dall'incarico l’allenatore Simone Muccioli. Al momento non si conoscono i motivi della decisione che coinvolge il club secondo in classifica, ad un solo punto dalla capolista Fiorenzuola. È prevista per oggi pomeriggio una conferenza stampa, durante la quale il presidente Grassi annuncerà il nuovo allenatore, con tutta probabilità Luca Righetti.