Serie D: Miglietta primo rinforzo del San Marino

Il San Marino Calcio comunica di aver trovato l´accordo per il tesseramento di Crocefisso Miglietta. Centrocampista esperto classe ´81, approda sul Titano dopo aver disputato la prima parte di stagione al Sestri Levante. Nella sua carriere Parma, Novara, Ternana, Arezzo e Ancona. Per lui un esperienza in Champions League con la Fiorita.