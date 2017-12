Sesta giornata Champions League, questa sera Olympiacos-Juventus e Roma-Qarabag

Juventus e Roma saranno in campo questa sera alle 20:45 per la sesta giornata dei gironi di Champions League: bianconeri ad Atene contro l'Olympiacos e giallorossi in casa col Qarabag. Verona-Genoa 0-1 e Crotone-Udinese 0-3 ieri sera nei posticipi

della 15ma giornata della Serie A di calcio. Perugia-Ascoli 1-0

per la B.