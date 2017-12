Sossio Aruta torna “bomber”, a 47 anni giocherà in Prima Categoria

Dagli sgabelli di “Uomini e Donne” al campo dell'ASD Torrese, squadra di Torre del Greco che milita in Prima Categoria. Sossio Aruta non smette di far parlare di sé. Il bomber, ex calciatore di Tre Fiori e La Fiorita, torna ad indossare gli scarpini a 47 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un post sui propri profili social in cui si vede un sorridente Sossio Aruta nel momento della firma.

Aruta ha segnato 370 gol in carriera: "Arrivo a 400 e poi smetto” ha riferito alla stampa locale.