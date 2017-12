Champions: Juve e Roma agli ottavi, il Napoli a caccia dell'impresa

Tutto liscio per Juventus e Roma in Champions che con le vittorie di ieri sera sbarcano agli ottavi. Ad Atene la squadra di Allegri batte 2-0 l'Olympiacos: Cuadrado rompe gli indugi al 15'. È Bernardeschi a chiudere il match all'89'. I giallorossi battono 1-0 il Qarabag grazie alla rete segnata nella ripresa da <strong>Perotti. Lunedì 11 il sorteggio. Questa sera tocca al Napoli che va a caccia dell'impresa in casa del Feyenoord. I partenopei dovranno vincere e sperare che il Manchester City, già qualificato, superi lo Shakhtar Donetsk. “Se passiamo sarebbe storico”, il commento del tecnico Sarri.