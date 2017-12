Fassone: "Dalla Uefa richieste impossibili"

Dalla UEFA non arrivano buone notizie per il Milan. Domani si riunisce la commissione fair-play che secondo alcune indiscrezioni, avrebbe bocciato il piano della società rossonera che aveva chiesto un apertura di credito. In arrivo pene e limitazioni ancora da stabilire ma sull'argomento è intervenuto il direttore generale del Milan, Marco Fassone.