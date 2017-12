Napoli: la Champions finisce qui, sarà la quarta squadra in Europa League

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Non c'è stato alcun miracolo per gli azzurri di Sarri che, non aiutati dal Manchester City sconfitto dallo Shakhtar Donestk per 2-1, hanno raccolto la terza sconfitta in trasferta nel girone. In Olanda, dopo l'immediato vantaggio di Zielinski al 2° minuto, ha vinto il Feyenoord 2-1 con le reti di Jorgensen al 33' e di St Juste allo scadere. Il Napoli sarà così la quarta squadra italiana in corsa in Europa League che, proprio oggi, vede impegnate la Lazio – in trasferta contro lo Zulte -, l'Atalanta in casa col Lione e il Milan in trasferta contro il Rijeka.