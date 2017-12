San Marino: arriva Mingucci, parte Candolfi

Ancora movimenti di mercato per il San Marino che ha ufficializzato l'accordo con il difensore classe '98 Andrea Mingucci. Il neo acquisto dei Titani ha vestito la maglia del Rimini nella prima parte di stagione. Movimenti anche in uscita. Davide Candolfi lascia il San Marino per trasferirsi alla Recanatese.



