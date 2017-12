Santarcangelo: confermato il passaggio di proprietà della società gialloblu

Mancano solo alcuni dettagli per completare il passaggio del Santarcangelo Calcio, dallo storico presidente Roberto Brolli, per 25 anni alla guida della società gialloblu, al croato Ivan Mestrovic. La conferma arriva direttamente da Vlado Borozan, consulente di mercato ma sopratutto uomo di fiducia del nuovo presidente del Santarcangelo.

In attesa della firma sul contratto che renderà ufficiale il passaggio delle quote societarie, la nuova proprietà è di fatto già operativa con l'arrivo di Alberto Cavasin sulla panchina gialloblù al posto di Beppe Angelini ma sopratutto il pagamento di tutti gli stipendi arretrati.

Un progetto ambizioso, con progetti ed investimenti che riguardano Santarcangelo ma anche il resto della riviera romagnola. Un trampolino di lancio nel calcio italiano, con obiettivi ben precisi.



Nel video l'intervista a Vlado Borozan.