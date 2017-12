Serie C Girone B 18°: il Match clou è Padova – Reggiana

Si comincia questa sera con l'anticipo di Bergamo tra Albinoleffe e Sambenedettese. Seriani e marchigiani si trovano infatti nei piani altissimi della classifica: sesto e quarto posto per le due formazioni che sono divise da un solo punto (24 contro 25) e possono puntare all'aggancio e al superamento del Renate, ora seconda forza del Girone B. Serie negativa per la Celeste che è incappata in un doppio passo falso dopo sette partite consecutive di imbattibilità; al contrario i rossoblù cercheranno il loro quinto risultato utile di fila, dopo le due vittorie e i due pareggi conquistati nelle ultime quattro uscite. Domani le altre partite a cominciare alle 14.30 dall'interessantissimo Santarcangelo – Mestre, gara che segna il debutto ufficiale del nuovo corso in casa Santarcangelo. Si tratta della prima per la nuova dirigenza clementina, e la prima anche per il nuovo tecnico gialloblu Alberto Cavasin. Stessa ora per Sud Tirol – Ravenna e Triestina – Feralpisalò. In programma alle 16.30 Fermana – Renate e Teramo – Fano. Bassano – Vicenza ore 18.30 mentre alle 20.30 si affrontano le due squadre più in forma del campionato: il Padova capolista e la Reggiana in ascesa: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5



L.G