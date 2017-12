UEFA, Euro2020 si aprirà a Roma, Bruxelles depennata. Decise fasce di Nations League

A Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato all'Olimpico il match inaugurale di Euro 2020, che si disputerà in 12 città. Non nella capitale belga, sostituita da Londra. In Nations League San Marino in urna con Kosovo, Gibilterra e Andorra.

Roma e la storia sono da sempre legate a doppio filo, stavolta però non si parla né di Colosseo né di Fori Imperiali. Bensì dello Stadio Olimpico, che ospiterà il match inaugurale del primo Europeo di calcio itinerante, quello del 2020. Lo ha deciso ieri il Comitato Esecutivo della UEFA, riunitosi a Nyon, in Svizzera. Comitato che ha premiato Roma e bocciato Bruxells, inizialmente tra le 13 città che avrebbero dovuto ospitare la prossima rassegna continentale. Invece niente, perché i lavori di costruzione dell'Eurostadium procedono troppo a rilento e l'impianto rischia di non essere pronto in tempo. Le condizioni poste durante l'ultimo Comitato Esecutivo non sono state soddisfatte, perciò la capitale belga è stata depennata e sostituita con Londra, che ha vinto il ballottaggio con Cardiff e Stoccolma. Londra ossia Wembley, che così, oltre alle semifinali e alla finale, ospiterà anche le tre partite della fase a gironi e l'ottavo inizialmente assegnati all'Eurostadium, per un totale di 7 gare.



Decisi anche gli accoppiamenti città/gironi:



Gruppo A: Roma e Baku,



Gruppo B: San Pietroburgo e Copenhagen



Gruppo C: Amsterdam e Bucarest



Gruppo D: Londra e Glasgow



Gruppo E: Bilbao e Dublino



Gruppo F: Monaco di Baviera e Budapest



I Paesi ospitanti che si qualificheranno disputaranno almeno due gare della fase a gironi in casa: l'Italia, dunque, finirebbe nel Gruppo A.



Ufficializzate anche le fasce per il sorteggio dei gironi della prima Nations League, determinate in base al ranking. San Marino, che disputerà la Serie D del torneo, sarà nell'urna 4 insieme ad Andorra, Kosovo e Gibilterra, che dunque non potranno essere suoi avversari. Così come, per motivi politici, non saranno messe nello stesso girone Azerbaijan e Armenia, che si trovano nelle urne 1 e 2. L'Italia invece è stata inserita nell'urna 2 della Serie A insieme a Francia, Inghilterra e Svizzera. Il sorteggio si terrà a Losanna il 24 gennaio.



RM