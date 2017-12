San Marino: fatta per Longobardi, via Zuppardo ed Errico

Il centravanti e il centrocampista non sono venuti alla cena di Natale del club, alla quale invece c'è l'ormai ex attaccante del Varese: domani la firma.

Cena di Natale col botto per il San Marino, che dopo l'esonero di Orecchia saluta anche Zuppardo ed Errico: i due non sono presenti alla serata e, come confermato dalla società, il motivo è che non fanno più parte della squadra. C'è invece l'attaccante Longobardi, che lascia il Varese e torna in biancazzurro. Manca solo la firma, che arriverà domani: comunque, assicura il presidente Mancini, è fatta.