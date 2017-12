Comincia il Medri-bis: da lui Mancini vuole i playoff

Il tecnico torna quasi esattamente un anno dopo: comincia con la quasi sfida-salvezza col San Nicolò - a Giulianova Lido - con l'obiettivo di riportare entusiasmo.

I botti di mercato – Errico e Zuppardo che lasciano e Longobardi che saluta Varese e oggi firma il ritorno sul Titano – non hanno messo in secondo piano quella che era la notizia del giorno. Ossia il bis di Filippo Medri, di nuovo allenatore del San Marino a un anno e quasi due mesi dal suo esonero. A giustiziarlo allora fu il Matelica, lo stesso Matelica che domenica è costato la panchina a Orecchia. Della squadra che aveva è rimasto solo Guidi, ma Medri conosce bene anche gli altri ed è convinto che la sua rosa abbia potenzialità ancora inespresse. Comincerà in casa del San Nicolò, anche se in realtà si giocherà a Giulianova Lido. Quasi una sfida-salvezza vista la classifica attuale, ciò nonostante Medri guarda in alto. "Sono molto carico, spero di trasmettere il mio entusiasmo ai giocatori. che hanno solo bisogno di certezze e fiducia. Contro il Matelica la squadra mi è sembrata priva della fame che serve in questa categoria: devono ritrovare convinzione ed entusiasmo. Questo gruppo ha raccolto molto meno di quelle che sono le sue potenzialità ma siamo ancora in tempo per raddrizzare questo campionato. Il San Marino non è dove dovrebbe stare, l'obiettivo è quello di raggiungere le squadre che ci precedono".



Infatti Medri arriva per risollevare la stagione, non per contenere i danni e iniziare a programmare la prossima. Parola del presidente Luca Mancini: “Il mercato e il calcio di Serie D richiedono una mentalità di breve periodo. Nonostante tutto i playoff sono a pochi punti e Medri è qui per andare ai playoff, come da proclami estivi. Se li raggiungerà avrà fatto bene, altrimenti vederemo”.



RM



Nel servizio Filippo Medri (Allenatore San Marino) e Luca Mancini (Presidente San Marino).