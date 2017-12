Serie C, Alessandria ai quarti: AlbinoLeffe ko ai rigori

I seriani vanno in vantaggio col rigore di Montella, vengono rimontati da Casasola e Gonzales ma nel recupero pareggiano con Colombi. Si va ai rigori e la traversa di Giorgione manda avanti i grigi, attesi dal Renate.

Serata di Coppa Italia anche in Serie C, con l'Alessandria che supera l'AlbinoLeffe ai rigori e si guadagna i quarti di finale col Renate di Cevoli. 2-2 il risultato dopo i 120' di gioco: la girandola di gol comicia al 60° col fallo di Casasola su Sibilli, che manda Montella sul dischetto per il vantaggio dell'AlbinoLeffe. Poi il riscatto di Casasola che ringrazia un Chiriac non proprio impeccabile e pareggia con un destro di prima intenzione. L'Alessandria la ribalta con un altro argentino, Gonzalez, che sul lancio di Rossetti sfrutta l'errore di Gusu, arriva davanti a Chiriac e lo batte con lo scavetto. In pieno recupero però cross di Sibilli e incornata di Colombi che sbatte sulla traversa e rimbalza in rete: il guardalinee segnala il fuorigioco di Zucchetti – che ribadisce nel sacco – ma per l'arbitro era già entrata e convalida. Nessun gol nei supplementari e si va ai rigori, decisi dagli ultimi due tiri: Giorgione calcia sulla traversa, Marconi invece non sbaglia e l'Alessandria avanza.