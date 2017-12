Montesardi: "Agli arbitri di Futsal chiedo sempre di usare il buon senso. Meglio un sorriso per stemperare che un cartellino"

Il Commissario A.I.A Calcio a 5 Angelo Montesardi, si ritiene molto soddisfatto del ritiro degli arbitri di Futsal a San Marino. I numeri del calcio a 5 - dice- sono in costante ascesa e la professionalità dei direttori di gara deve essere una garanzia per un movimento nel complesso in crescita continua