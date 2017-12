Raduno a San Marino per gli arbitri italiani di Futsal

La palestra del multieventi sport domus è suolo ideale per i 54 migliori fischietti del settore che completeranno la tre giorni sammarinese domani. Due sono gli arbitri donna (l’internazionale Chiara Perona ha esordito in questa stagione nella UEFA Futsal Cup, prima in assoluto a dirigere un incontro in una competizione fino ad allora arbitrata da soli uomini). Al raduno anche parte anche gli arbitri di futsal sammarinesi: un’opportunità di crescita per i direttori di gara del Titano, frutto degli ottimi rapporti che intercorrono tra ASA ed AIA, il tutto sotto la supervisione del Presidente dell'Aia Marcello Nicchi e del Commissario C.A.N. 5 Angelo Montesardi. Tre giorni di intenso confronto e lavoro, che passerà da approfondite riunioni di match analysis e disposizione tecniche; e naturalmente test atletica.



Lorenzo Giardi