Coppa Italia: Insigne regala i quarti al Napoli, 1-0 sull'Udinese



Pronostico rispettato, anche se per il Napoli non è stato così facile superare l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia: l'1-0 finale, con rete di Insigne, ne è testimonianza. L'attaccante azzurro ha sbloccato la gara solo al 27' della ripresa, capitalizzando una verticalizzazione di Dries Mertens. I friulani lottano ma non riescono a rendersi pericolosi. Oggi la sfida tra Atalanta e Sassuolo designerà l'avversaria dei partenopei nel prossimo turno, il 2 gennaio. In programma anche Roma-Torino e Juventus-Genoa.



fm