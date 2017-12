Femminile, Pesante ko per la San Marino Academy: 3-6 con Bologna

Al quarto d'ora è già 2-0 per le biancazzurre, le felsinee però agguantano il pari prima del riposo e dilagano nella ripresa.

Finisce con un pesante ko interno il 2017 della San Marino Academy, travolta 6-3 da Bologna. Le biancazzurre partono forte e vanno subito sul doppio vantaggio con Vagnini (6°) e Cimatti (12°), le ospiti però accorciano subito con Arcamone e, nel recupero del primo tempo, pareggiano con Rigaglia. In avvio di ripresa ancora Rigaglia completa il rimontone, Canini la impatta ma non basta, perché Bologna a quel punto dilaga con Zanetti e con la doppietta di De Vecchis, che si sblocca su rigore. Le ragazze di Baschetti torneranno in campo il 7 gennaio a Bressanone.