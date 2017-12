Fermana-Ravenna 0-0: gli ospiti dominano ma non passano

I romagnoli sono al quinto risultato utile di fila, mentre per i marchigiani è il 7° pareggio a reti bianche in campionato

Il Ravenna non perde da quattro turni e in casa della Fermana conferma andazzo, stato di forma e striscia utile. I giallorossi dominano – soprattutto nella ripresa – ma non sfondano, così, per la seconda trasferta di fila, è 0-0. Il 7° del campionato dei marchigiani, che si confermano confine ultimo della zona playoff. Confine che per il Ravenna – 11 punti in 5 gare – dista due sole lunghezze: non fosse per la contemporanea vittoria del Santarcangelo sarebbe un Natale perfetto.



Il primo tempo comincia al 22° con Lelj che appoggia oltre la lunetta per il mancino di prima intenzione di Selleri, Valentini vola e allunga in angolo. Per la Fermana Urbinati recupera palla a centrocampo, scambia con Lupoli e arriva in area, ma invece di calciare allarga a destra per Clemente, il cui siluro sorvola la traversa. È il 37° e, nei 50' successivi, sarà quasi solo Ravenna: bel lancio di Papa per De Sena che è solo davanti a Valentini, ma è anche in fuorigioco. De Sena che, in avvio di ripresa, sfodera una bella rovesciata su un cross di Magrini alzato di testa da Comotto, mancando di poco lo specchio. L'attaccante mette costantemente sotto pressione la difesa in giallo: al 57° punta Benassi, se ne libera e calcia, Comotto lo mura in corner. Ormai è un monologo: la pressione di Magrini su Sansovini libera al traversone Cenci, Broso gira col destro dal cuore dell'area ma, ancora una volta, il pallone esce di un soffio.



La Fermana s'accende su una fiammata di Petrucci: l'esterno parte da lontano, taglia via mezzo Ravenna – aiutato dalla sponda di Cremona – ed entra in area, dove Magrini e Ronchi lo stringono favorendo l'uscita bassa di Venturi. Bene Venturi, meno bene Valentini, che non trattiene il tiro dalla distanza di Piccoli: Broso è in agguato ma Benassi è attento, lo anticipa in spaccata e salva la baracca. Negli ultimi 5' la Fermana va a caccia di un successo che non meriterebbe, limitandosi però al destro da lontano appena alto di Maurizi e alla punizione di Petrucci dritta in bocca a Venturi. Il Ravenna si concede l'assalto finale, l'arbitro però si traveste da difensore di casa e va di triplice fischio proprio mentre Magrini scaraventa in area l'ultima palla del match.



RM