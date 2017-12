E' fuga Padova, battuto il Renate. Vantaggio che sale a + 7

All'andata il Renate di Cevoli aveva inflitto un pesantissimo 3 a 0, alla prima di ritorno è uno scontro diretto per la promozione quello tra la formazione di Bisoli e la grande sorpresa di questo campionato, Renate. Guidone sempre più decisivo, il suo colpo di testa in mischia risolve dopo 8 minuti, l'ultimo tocco è di Di Gennaro. Padova subito padrone. Reazione neroazzurra, Vannucci dalla media, Bindi è battuto ma la sfera finisce fuori . Pericoloso Simonetti, anche se parte da posizione viziata, Bindi si distende in angolo. Bella partita. Belingheri con il sinistro non fa una grande figura a pochi passi da Di Gregorio. Il Renate protesta per la punizione accordata al Padova, il fallo di mano in caduta sembra esserci. Contessa con quel sinistro fa quel che vuole. Grandissimo goal dell'esterno sinistro basso di Bisoli.

Raddoppio e ipoteca. Serena con il destro prova a chiuderla all'alba della ripresa. Di Gregorio è essenziale, poi Belingheri non chiude. Il Renate ha il merito di riaprirla quando Piscopo innesca Pavan colpo di testa che diventa un sombrero imprendibile per Bindi. Svantaggio dimezzato.Gomes su punizione blocca Bindi, Renate che produce lo sforzo per pareggiarla, ma il Padova da squadra quadrata e

solida non si disunisce e la porta a casa, scavando un solco in classifica. A Padova, Padova-Renate 2-1





L.G