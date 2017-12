Serie C : si torna in campo venerdi 29. In atto i primi movimenti di mercato

Seconda di ritorno in serie C girone B in programma venerdi 29 dicembre, giornata della quale si parlerà ampiamente martedi 2 gennaio all'interno dello Speciale Cpiace condotto da Palmiro Faetanini. Il Santarcangelo ospiterà il Gubbio al Valentino Mazzola alle 14.30 e proprio la società clementina rende noto attraverso il proprio sito web che, Ivan Mestrovic, nuovo proprietario del sodalizio gialloblu, è stato nominato consigliere speciale della Federcalcio croata dal presidente Davor Suker, al quale è stata confermata la carica per altri quattro anni nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi venerdì 22 dicembre. A Fermo si lavora per almeno tre giocatori. Il Direttore Sportivo Massimo Andreatini dovrà centrare tre obiettivi due esterni e una punta. La rosa va assolutamente rinforzata soprattutto alla luce degli infortuni di lungo corso di Ilario Iotti e Massimo D'Angelo. Sempre molto difficile la situazione a Vicenza: tira e molla estenuante in cui si alternano notizie di closing e immediate smentite. L'unica certezza è quella che i giocatori continuano a non percepire lo stipendio, e la minaccia messa in mora della società potrebbe trasformarsi in realtà concreta. Il Girone B di Serie C rischia dunque un secondo forfait dopo quello del Modena. La sessione di mercato invernale si aprirà ufficialmente mercoledi 3 gennaio per concludersi mercoledi 31 gennaio alle ore 23.



L.G