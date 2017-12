Il Santarcangelo ringrazia Bastianoni e con Bussaglia batte il Gubbio

Serie C: Santarcangelo-Gubbio 1-0

A passo di carica, Cavasin spreme dal Santarcangelo la terza vittoria nelle quattro partite della sua gestione e poco anzi nulla importa se il gol partita arriva nel finale e dopo aver ringraziato Bastianoni per i 3 autentici miracoli che hanno tenuto in piedi i suoi. Piccioni in avvio si divora il gol del vantaggio. Gialloblu aggressivi quanto basta, ma anche il Gubbio non sta a guardare e anzi con Ciccone costruisce una super palla che non si sa come non porta al vantaggio. La fantasia romagnola sale al potere con il coast to coast di Capellini, lo scapigliato centrocampista si infila e dice a Piccioni di far gol, l'attaccante è murato dall'attenta difesa egubina. Prima dell'intervallo Bastianoni scalda i guanti su Marchi, il portiere sarà eroe della ripresa. Che si apre con la santificazione del numero uno: Casiraghi per Marchi, mostruosa parata, è solo la prima. Passa poco e Ciccone ha quasi la mani alzate, Bastianoni 2, praticamente una doppietta personale. Torna in attacco il Santarcangelo, lo fa con una giocata di Toninelli per Capellini ipnotizzato da Volpe in uscita bassa. E' ormai aria da 0-0 quando il Gubbio sogna il colpaccio. Contropiede di Jallow che la butta sulla velocità e mira il palo lontano, Bastianoni terzo miracolo e chiavi della città. Allora il Santarcangelo la fa tonda: Bussaglia, dai e via con Piccioni, gialloblu in Paradiso. La squadra croatoromagnola, col Cava al timone viaggia a ritmo da play off.