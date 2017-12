La Reggiana torna a vincere, la Samb si prende il derby

Riparte con un gol per tempo il cammino della Reggiana. Archiviato il ko di Salò, gli emiliano s'impongono 2-0 contro la Triestina e salgono a quota 29 punti agganciando proprio la Feralpi al quarto posto. La partita si sblocca solo in chiusura di primo tempo con Alessandro Cesarini. Il numero 10 granata controlla, si gira poi calcia mettendo il pallone vicino al palo con il mancino. Nella ripresa il raddoppio lo firma Andrea Bovo sugli sviluppi di una punizione laterale. Il giocatore granata si vede respingere la prima conclusione di testa da Boccanera, poi è il più rapido a intervenire sul pallone e firmare il 2-0. Porta a sette la striscia di risultati utili consecutivi la Sambenedettese di Eziolino Capuano, che batte 3-0 la Fermana e torna così anche a vincere al Riviera delle Palme. L'ultima vittoria della Samb davanti al proprio pubblico risaliva al 8 ottobre con il 3-1 al Santarcangelo. Il derby marchigiano si sblocca dopo 3 minuti con Luca Miracoli, che si fionda sul cross dalla sinistra di Valente e deposita in porta. Le altre due reti arrivano nella ripresa. Dopo cinque minuti tocca a Davide Di Pasquale segnare il raddoppio risolvendo una mischia con una deviazione sotto misura. Il definitivo 3-0 ancora con Di Pasquale, questa volta il numero 13 della Samb prende il tempo al diretto marcatore per staccare di testa e superare Valentini, firmando la personale doppietta. La squadra di Capuano consolida il terzo posto alle spalle del Renate lontano un solo punto, recuperandone due alla capolista Padova, ora a 6 punti, ma con una gara in più.



Elia Gorini