Il San Marino cerca i gol di Longobardi

Serie D, la squadra di Medri ritrova un bomber di lusso

Dieci anni e tanti giri dopo su e giù per l'Italia, riecco Cristian Longobardi. L'esperto bomber torna ad indossare la maglia ambiziosa di un San Marino che si propone di cambiare marcia in vista del ritorno. Squadra esperta, innesti di qualità a disposizione di Filippo Medri che riprende un discorso prematuramente interrotto un anno fa e vuol trasmettere alla squadra la sua voglia. Dopo aver litigato per un girone col problema del gol, ora i biancazzurri si mettono al servizio di chi gol lo ha sempre fatto, anche in altre categorie.