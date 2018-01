San Marino verso Vasto, Medri: "Vogliamo un girone di ritorno importante"

Serie D, si ricomincia

Sarebbe solo il girone di ritorno, non fosse un altro campionato. Perchè rispetto all'1-1 dell'andata (era la prima giornata allo Stadium), ci sarà più freddo, più Longobardi, più Medri. Il tecnico che ha rilevato Andrea Orecchia è tornato a sedersi sulla panchina che un anno fa aveva abbandonato anzitempo. Ha vinto all'esordio e ora, sempre in trasferta, vuol tirare dritto. Verso Vasto qualche problemino c'è. La linea difensiva non è ancora al completo e qualcosa il tecnico dovrà inventarsi. Ma le considerazioni della seconda puntata del Medri atto secondo sono di carattere generale. Verso un campionato in cui il suo San Marino ha ancora molto da dire.