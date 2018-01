Serie D: scontro in vetta tra Fiorenzuola e Rimini, Imolese e Forlì contro Sammaurese e Trestina

Nel Girone D biancorossi sono secondi a -1 dai piacentini: è il match clou del campionato, in dubbio Cicarevic. Imolese con molte assenze, Forlì rivoluzionato dal mercato.

Un Fiorenzuola così forse se lo aspettavano in pochi, sta di fatto che, a metà campionato, il match tra i piacentini e il Rimini è il piatto forte del Girone D. Prima e seconda, 42 punti contro 41. A penalizzare i biancorossi quel ko in più, perché la capolista Fiorenzuola sin qui ne ha persa solo una e viene da 12 risultati utili di fila. Una striscia simile a quella del Rimini, che però in mezzo a 9 vittorie e due pari ha la debacle con l'Imolese. Per domani, il sin qui sempre vincente Righetti dovrà fare a meno dello squalificato Righini, mentre Cicarevic, che in questi giorni si è allenato poco, potrebbe partite dalla panchina: nel caso sarebbe Arlotti ad agire da trequartista nel 3-4-1-2. Intanto dal Siena è arrivato, in prestito, il centrale difensivo classe '98 Mirko Romagnoli: con lui e col rientro di Vesi va così a rinfoltirsi un reparto orfano di Giua, vittima di un brutto infortunio.



Un po' più sotto in classifica ha voglia di rivincita l'Imolese: alla vigilia della sosta il ko col Forlì l'ha fatta scivolare a -6 dalla vetta, ma per gridare all'allarme – nelle 5 partite precedenti erano arrivati 13 punti – ci vuole altro. Ad esempio l'emergenza: con la Sammaurese – tiratasi fuori dai playout con due vittorie e due pari – a Gadda mancherà un uomo per reparto, causa infortuni. Tra gli assenti anche il bomber della squadra Gustavo Ferretti, autore di 8 gol in 16 partite.



Umore opposto – sempre per il match di cui s'è detto prima – per il Forlì, che nella sessione di mercato ha rivoluzionato la rosa: ne sono usciti 10 e ne sono entrati 7. Ieri hanno firmato il terzino Mattia Martedì e il centrocampista Davide Ghidini: entrambi classe '98 ed entrambi provenienti dal Varesina, anche se di proprietà di Cesena e Atalanta. Tornando al campo, domani al Morgagni c'è il Trestina, che vivacchia in zona playout. Un'occasione per iniziare a rincorrere il Fiorenzuola: il distacco è proibitivo – 13 punti – ma il tempo, al nuovo Forlì, non manca. Infine, un Romagna Centro abbonato ai pareggi va a trovare il Villabiagio terzo in classifica.



RM