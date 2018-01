Addio Angelillo, angelo dalla faccia sporca

E' morto Antonio Valentin Angelillo. Il suo record di gol con la maglia dell'Inter è durato oltre mezzo secolo

Non correva, ma faceva correre. Più tabarin che vita da atleta, eppure in quel calcio lì faceva gol. E li avrebbe fatti anche oggi. Antonio Valentin Angelillo ci ha lasciati. Aveva 80 anni e poca voglia di tutto. Pigro fin dai 20 anni, quando l'avvocato Agnelli lo vede giocare nell'Argentina più forte di sempre e pensa quasi di portarlo alla Juve. E mentre pensa l'angelo dalla faccia sporca firma con l'Inter perchè Moratti padre va pesante con l'offerta e il ragazzo di Buenos Aires ci mette un attimo.



E' il 1958 e Angelillo fa cifra tonda: 33 partite, 33 gol. Un record caduto una vita più tardi per via di un altro argentino, El Pipita Higuain.



Numeri comunque non sufficienti a far scattare la scintilla col Mago Herrera perchè allo stregonesco Mourinho antelitteram piacciono solo i soldatini. Antonio Valentin non lo è. E la voci su una vita oggi si direbbe alla Nainggolan si arricchiscono ogni giorno di un capitolo fino a quella di una leggendaria relazione con una ballerina da Night.

Il Mago convince Moratti che può bastare e l'angelo imborghesito, ma ancora letale sottoporta passa alla Roma dove distillava gocce di talento risparmiando energie.



L'ultimo giro nel da vice Rivera nel Milan del Paron e uno scudetto non da protagonista, ma uno scudetto.



Il dopo è una dignitosa carriera da allenatore un po' in tutte le categorie, un anno anche a Rimini, prima del buen ritiro vissuto nell'aretino sorseggiando rossi toscani e tifando Inter fino alla fine.



Fu lui a telefonare a Moratti figlio per parlargli di un certo Zanetti. Quel giocatore infaticabile, che Angelillo ammirava stancandosi semplicemente nel vederlo correre.



r.c.