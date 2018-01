Santarcangelo: un rinforzo in porta e una partenza

Il Santarcangelo si muove ancora sul mercato con un nuovo rinforzo tra i pali. Si tratta di Alberto Iglio, classe 1996. Il nuovo giocatore gialloblù, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha disputato 44 partite in serie D con le maglia di Ravenna, Grosseto e Vis Pesaro. In uscita: Nicolò Bruschi, arrivato questa estate in prestito dal Sassuolo, è rientrato alla società neroverde.