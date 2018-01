Serie C, fallimento Vicenza: "Parlano i giocatori"

Confermato lo sciopero dei calciatori del Vicenza, che non percepiscono stipendi da mesi. "Siamo stati sommersi da racconti che i libri di favole dei nostri bimbi, ha detto Stefano Giacomelli portavoce dei giocatori, non sono nulla in confronto. Da cronistorie di trattative di infinite cordate, che nel giro di poche ore sparivano nel nulla. Da promesse mai mantenute".