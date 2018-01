Un brutto Rimini è ripreso nel recupero ma resta al comando

I biancorossi passano al 12° con Arlotti ma poi non fanno più nulla o quasi, incassando il pari di Costalli nel recupero. 1-1 anche per tutte le inseguitrici, perciò i distacchi restano invariati.

È un Rimini brutto e sin lì fortunato quello che, col Tuttocuoio, è a un passo dal quarto successo di misura su quattro partite con Righetti in panca. Invece al 92° uno svarione difensivo offre a Costalli il definitivo 1-1, che poi è lo stesso risultato ottenuto dalle inseguitrici Fiorenzuola, Villabiagio e Imolese.



Al Neri vien fuori una gara soporifera, nonostante il primo quarto d'ora prometta tutt'altro. Nemmeno 2' e Forgione pesca in area Masini, capace di divorarsi il vantaggio sparando alto davanti a Scotti. L'avvio deciso del Tuttocuoio prende di sorpresa il Rimini, che però si compatta quasi subito e al 12° passa: Cicarevic s'inventa una grande apertura sulla destra per Arlotti, che scappa a Bertolucci e fredda Mascagni sul suo palo. Palla al centro e Masini mette a rimorchio per Forgione, la cui stoccata da appena dentro l'area manca clamorosamente il bersaglio. Dall'altra parte Arlotti salta di netto Bertolucci e crossa per la velleitaria schiacciata di testa Guiebre.



Le folate fine a sé stesse dell'esterno africano sono il massimo di un Rimini che, prima del riposo, controlla ma non crea. E anzi rischia sull'unica sbavatura, un pallone perso e verticalizzato da Mancosu verso Chiti, provvidenzialmente chiuso da Viti. In avvio di ripresa l'andazzo non cambia, nonostante i toscani passino all'attacco a tre è sempre il Rimini a proporsi. E potrebbe chiuderla ancora sull'asse tra Arlotti, che stavolta ci mette l'imbeccata, e Cicarevic: il montenegrino è a tu per tu col sin lì incerto Mascagni, che si riscatta e strozza l'urlo del Neri.



Da lì in poi il nulla, eccezion fatta per un tiro da fuori di Forgione che esce, di poco, alla sinistra di Scotti. Il valzer dei cambi porta il Rimini ad abbassarsi troppo e a concedere spazio al Tuttocuoio, che però ha poche idee. Almeno fino al recupero, quando la decidono proprio due subentrati: Paccagnini prende in controtempo la difesa aprendo di prima verso Ciabatti, palla sul lato opposto per Costalli che la piazza radente al palo per il suo primo gol in campionato. L'abbondanza di 1-1 comunque lascia il Rimini in vetta a +2 dal Fiorenzuola: niente fuga ma anche niente aggancio, tutto sommato è patta anche in questo senso.





RM