Spettacolare pareggio tra San Marino e Pineto. Allo Stadium finisce 3-3

I Titani recuperano 2 goal nei minuti di recupero

Si sono viste tre partite in una al San Marino Stadium. 25 minuti di dominio San Marino, poi l'uscita in crescendo del Pineto, e finale pirotecnico con la squadra di Medri capace di realizzare un'impresa: due reti tra il 93 e il 95esimo.

Ma andiamo con ordine. E' un San Marino da stropicciarsi quello della prima metà del primo tempo: Longobardi, Bugaro, imbucata per Lorenzo Cinque, diagonale largo. Sotto pressione il Pineto, prova ad alleggerire Mariani, conclusione velleitaria. Rullo biancoazzurro, oggi la squadra di Medri in maglia gialla, la lunga azione porta Gadda a concluderla con un tiro a giro che non crea grossi problemi a Giachetta. Non sono trascorsi nemmeno 10 minuti quando Lorenzo Cinque è chirurgico nell'andare a trovare l'angolo lontano. Goal numero 7 per l'attaccante del San Marino sempre più protagonista. Rete meritata per quanto fatto vedere dalla formazione di un Medri già con le idee chiare. Il dominio del Titano si conclude con il dialogo Lomgobardi-Gadda, altra conclusione con l'effetto, senza risultato. Il calcio è bello proprio perchè ha variabili indefinite. Quasi inutile fare schemi, quando è il singolo che può romperli. Dal nulla arriva la folgore di Mariani. Goal meraviglia da parte del Capitano del Pineto. Dai 30 metri conclusione sotto l'incrocio Il san Marino accusa ed arretra, il Pineto cresce e dilaga. Ci provano Pepe ed Esposito, ma prima del tè registriamo anche il campanile di Longobardi, che nel cadere tocca la parte alta della traversa.

Doccia gelata per il San Marino all'ottavo quando Tamagnini sembra poter intervenire su Esposito che invece ruba il metro e batte Fall. Il Pineto la ribalta. I Titani sbandano. Prima rischiano di pareggiarle con Ceccarelli in mischia, poi Mingucci fa tutto quello che non deve fare Mariani per Tomassini per il tris abruzzese che sembra la famosa ipoteca. Tra sostituzioni e perdita di tempo, sono 5 i minuti che Rinaldi di Bassano del Grappa assegna come recupero. Minuto 93. Tommaso Guidi realizza con una prodezza il goal del 2-3. Controllo e conclusione al volo sotto l'incrocio dei pali. Per Guidi primo goal in serie D che il ragazzo ricorderà a lungo. Ma sarebbe stato un gioiello fine a se stesso se al 95 Lorenzo Cinque non avesse completato la rimonta. Di Maio per l'attaccante che di testa in tuffo deposita per far esplodere la panchina. E' un punto d'oro per il San Marino proprio per il modo in cui è maturato. Al san Marino Stadium, San Marino – Pineto 3-3



L.G