Mestrovic: "Santarcangelo presto in B, Rimini non mi interessa"

Conferenza stampa di presentazione del nuovo Presidente del Santarcangelo il croato Ivan Mestrovic. Il nuovo Presidente gialloblu ha parlato di una società pronta a diventare il punto di riferimento calcistico di tutta la Romagna. "investirò sulle strutture, nuovi campi, Santarcangelo diventerà fabbrica di giocatori giovani". Dichiarazioni forti da parte del nuovo numero 1 della società giallo/blu che parla più volte di Santarcangelo in B molto presto. Poi le inavitabili domande sull'interesse o l'eventuale fusione con il Rimini. " Rimini non è una società di nostro interesse. L'equivoco nasce dal fatto che in Croazia sono in pochi a conoscere Santarcangelo e per far capire dove è collocata molti fanno riferimento a Rimini, ecco perchè qualcuno ha pensato che fossi interessato anche al Rimini, ma non ho mai avuto contatti. Dalla Juventus in giù -continua Mestrovic, Rimini compreso saranno tutti nostri avversari". In arrivo altri 4 giocatori. "Santarcangelo - sostiene Mestrovic- punta ai play off in questa stagione e a salire in B già dalla prossima per questo ho scelto un grande allenatore come Cavasin"