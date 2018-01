Santarcangelo: Ivan Mestrovic "presto in Serie B, Rimini non mi interessa"

Lunedi 15 gennaio 2018 è una data che resterà a lungo impressa nella mente degli sportivi di Santarcangelo. Le parole del nuovo proprietario Ivan Mestrovic all'interno della Biblioteca Comunale, davanti ad una ventina di giornalisti e diverse decine di appassionati, sono state chiare e scandite. Il nuovo numero uno della società giallo/blu carica a dismisura una conferenza stampa pronunciando più volte la serie B che il Santarcangelo raggiungerà presto, ed escludendo categoricamente un interesse per il Rimini calcio. Mestrovic vive tra Dubai, Budapest e Zagabria ed ora è spesso a Santarcangelo, “una città – aggiunge – piena di tradizione, molto accogliente e ricca di passione, ecco perchè rispetto alle tante altre società che ho visionato (cita più volte la Pro Vercelli) ho scelto Santarcangelo”. Nessun contatto e nessun interesse per Rimini, Mestrovic ha parlato di equivoco. “ In Croazia – sostiene- Santarcangelo non ha molta popolarità e per far capire dove si trova si fa riferimento a Rimini ecco perchè probabilmente mi hanno accostato a quella società”. Mia intenzione – continua Mestrovic- è investire nelle strutture, nuovi campi, e far diventare Santarcangelo il polo del calcio Romagnolo, una fabbrica di giovani calciatori”. La conferenza stampa era stata aperta dall'ormai ex Presidente Roberto Brolli applaudito dal pubblico presente per quanto dato in tanti anni alla società clementina. “ Per restare in vita – dice Brolli – avevamo bisogno di nuova linfa” poi snocciola una serie di numeri per far capire quanto è difficile restare a galla in Serie C: da 90 a 57 squadre e si arriverà presto a 40. Santarcangelo, - aggiunge- è tra le 6 -7 società che negli ultimi 5 anni non ha cambiato società, ma ora è arrivato il tempo di passare la mano e Ivan Mestrovic si è dimostrato l'uomo giusto”. Parole carismatiche sono state pronunciate anche dal Sindaco di Santarcangelo Alice Parma.



L.G