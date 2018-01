San Marino e l'eurogol di Guidi: "Non ci credevo neanche io, ho quasi chiuso gli occhi"

L'attaccante classe '98 del San Marino ha dato il via alla rimonta sul Pineto con un capolavoro al volo al 93°.

Se il San Marino ha portato a casa il pari col Pineto lo deve a un eurogol del classe '98 Tommaso Guidi, che ha avviato la rimonta al 93° con una gran botta al volo da fuori. "Non ci credevo neanche io sinceramente - racconta l'attaccante - è il mio primo gol in Serie D, non poteva venire meglio. Ho quasi chiuso gli occhi nel tiro, è venuto perfetto e sono contentissimo. Lo dedico a me stesso, me lo meritavo".