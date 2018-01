Il Rimini vince ed allunga con l'1-0 sul Castelvetro

Un gol di Ambrosini regala i tre punti ai biancorossi

Con questo successo il Rimini sale a 48 punti, 4 in più del Fiorenzuola. Quinta vittoria consecutiva per il Forlì che supera per 3 a 1 il Sansepolcro mentre l'Imolese esce sconfitta per 1 a 0 dal campo del Lentigione. Vittoria anche per il Romagna Centro che batte la Sammaurese per 1 a 0.