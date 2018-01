Roberto Di Maio: "Vis Pesaro? Loro forti, ma adesso lo siamo anche noi"

Serie D Girone F

Dopo il rocambolesco pareggio di domenica scorsa in casa con il Pineto, il San Marino è atteso dalla durissima trasferta di Pesaro contro la Vis dei tanti ex. Il difensore del San Marino Roberto Di Maio dichiara: "Partita difficilissima anche per loro"