Serie D Girone F: il goal di Guidi diventa una “Gif”

Domenica il San Marino a Pesaro senza paura

Ancora negli occhi lo show di Tommaso Guidi. Un goal del genere fa rumore e fa anche “Gif”. Il Direttore Generale del San Marino Marusia Giannini ha trasformato la prodezza del ragazzo in una “Gif” animata e chissà che i social non se ne impossessino. E con la prodezza di “Guidinovic” com'è stato ribattezzato il ragazzo e i goal di Lorenzo Cinque, la squadra di Medri viaggia verso Pesaro con altra consapevolezza.

Come si affrontano i tre grandi ex Olcese, Baldazzi e Buonocunto? Dal punto di vista tattico è ancora presto per dirlo. Medri, capace di vincere 2 gare in trasferta consecutive, ha due soluzioni: provare ad offendere a domicilio di una delle migliori della classe oppure coprirsi per non complicarsi la vita con troppi uomini sopra la metà campo. Domani ne sapremo qualcosa di più.

La giornata di Serie D girone F avrà un anticipo, quello di domani tra San Nicolò Teramo – Francavilla. Domenica posticipate alle ore 15 Vastese – Pineto e Nerostellati – L'Aquila.



L.G